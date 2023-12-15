15 Декабря 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Спрос на врачей в Свердловской области за год вырос на 30%

На Среднем Урале заметно вырос спрос на врачей. К такому выводу пришли в службе исследований hh.ru, проведя анализ рынка труда.

Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), за январь-ноябрь 2023 года в сфере "Медицина, фармацевтика" в Свердловской области было открыто на 30% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. Количество активных резюме при этом увеличилось на 43%.

"По итогам ноября 2023 года на одну медицинскую вакансию в регионе приходится всего 1,9 активных резюме, что говорит об остром дефиците соискателей", - отмечают авторы исследования.

На одну вакансию врача в области приходится одно активное резюме, на одну вакансию медсестры – 2,7 резюме, на вакансию фармацевта – 1,2 резюме.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере "Медицина, фармацевтика" на Среднем Урале в ноябре 2023 года составила 47 тыс. руб. (год назад она была 40 тыс. руб.). Однако средние ожидания соискателей-медиков выше – 50 тыс. руб. (год назад – 43,3 тыс. руб.).

Напомним, накануне на проблемы здравоохранения в Свердловской области пожаловались на "прямую линию" Владимиру Путину. Житель поселка Рефтинский рассказал, что зарплаты врачей оставляют желать лучшего, а население не может получить должную помощь. Президент пообещал обратить внимание на ситуацию.

Теги: врачи, вакансии, спрос, Свердловская область


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