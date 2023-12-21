21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Shot: Крымский мост перекрыт из-за работы системы ПВО

ПВО отработало по целям в районе Крымского моста, было слышно несколько взрывов, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, движение по самому мосту перекрыто.

Очевидцы сообщают, что в районе Керчи виден дым. Это могут быть средства защиты, отмечает Shot.

Также канал пишет, что за некоторое время до звуков взрывов в Керченском проливе в самой восточной части Румынии появился американский самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon. До полуострова оттуда около 350 километров. Сразу после взрывов Poseidon стал отдаляться обратно вглубь страны.

Теги: крымский мост, пво


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