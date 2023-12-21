21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

На Чукотке будут выплачивать 500 тыс. при рождении второго ребенка

На Чукотке с начала 2024 года при рождении второго и последующего детей будут выплачивать единовременную помощь. Ее размер составит два региональных прожиточных минимума на ребенка, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас там действуют такие меры по поддержке семей: ежемесячная выплата при рождении первого и (или) второго ребенка (10 тыс.); единовременная выплата на погашение основного долга по ипотечным жилищным кредитам (в размере остатка по основному долгу, но не более 500 тыс.); оплата или компенсация стоимости санаторно-курортной путевки семьям, в которых родился третий или последующий ребенок; компенсация стоимости найма жилого помещения семьям с детьми и единовременная выплата семьям в связи с одновременным рождением в них двух и более детей (500 тыс. на каждого ребенка).

В следующем году планируется внести изменения в региональное законодательство, чтобы меры соцподдержки предоставлялись автоматически, в беззаявительной форме и по факту установления статуса "многодетная семья".

На Чукотке рождаемость выше среднероссийской и составляет около 1,6 ребенка на женщину, что тоже очень мало. Для воспроизводства населения должно быть 2,1.
 

Теги: Чукотка, меры поддержки


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