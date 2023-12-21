Скончался один из пострадавших от падения наледи с крыши военкомата в Подмосковье

Скончался один из пострадавших от падения наледи с крыши военкомата в Люберцах. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 20 декабря. Всего пострадали четыре человека, позже один из них скончался в больнице от полученных травм. Возбуждены уголовные дела по факту халатности, а также причинения смерти по неосторожности.

Проводятся обыски в помещениях администрации, организациях, расположенных в здании, с крыши которого упал снег. Устанавливаются лица, ответственные за надлежащее содержание крыши здания и проведение уборки снега.

Ранее в Петербурге глыба льда рухнула с крыши на коляску с двухлетним ребенком. Девочку госпитализировали. Сообщалось, что она находится в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в Калининском районе Петербурга на дворника упали сосульки и снег с крыши дома. Мужчина погиб, его тело обнаружили во дворе дома по проспекту Мечникова. Медики, прибывшие на место, обнаружили у дворника травму головы.