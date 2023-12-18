В Петербурге дворника убило сосулькой, а землекопа – грунтом

Сразу два несчастных случая с рабочими произошло в Санкт-Петербурге. В Калининском районе на дворника упали сосульки и снег с крыши дома – мужчина погиб, его тело обнаружили сегодня во дворе дома по проспекту Мечникова. Медики, прибывшие на место, обнаружили у дворника травму головы. Прокуратура начал проверку, передает РИА Новости.

По второму инциденту уголовное дело уже возбудили – по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). В траншее около одного из домов по улице Подвойского мужчина проводил работы по изоляции трубы. На него обрушился грунт, рабочий погиб.