21 Декабря 2023
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Фото:Накануне.RU

Герасимов: США и НАТО наращивают военное присутствие в Арктике

"Коллективный Запад" наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

"США и НАТО сосредоточили усилия на обеспечении своего доминирования в Арктике и сдерживании Российской Федерации в регионе", - цитирует Герасимова РИА Новости.

Глава Генштаба отметил, что "территория Финляндии и Швеции все активнее используется для размещения контингентов войск НАТО и их оперативного наращивания в приграничных с Россией районах".

Как сообщалось, после вступления Финляндии в НАТО, несмотря на ранние заявления руководства, страна и альянс подписали соглашение по сотрудничеству в обороне. Таким образом, США официально смогут присутствовать на 15 стратегических военных объектах страны, проводить учения в том числе на пограничной территории с Россией. Как заявил президент РФ Владимир Путин, из-за новой угрозы будет создан Ленинградский военный округ. Однако, как уверен генерал-полковник Леонид Ивашов, теперь не только испорчены отношения с Финляндией, но и Финский залив может и будет использоваться американцами в свою пользу.

Теги: герасимов, арктика, нато


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