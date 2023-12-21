21 Декабря 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржец хотел через суд взыскать с бывшей потраченные на нее деньги

Житель Екатеринбурга пытался через суд взыскать крупную сумму денег с бывшей возлюбленной. Однако у него ничего не получилось.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в феврале 2023 года житель уральской столицы Семен познакомился с девушкой по имени Кристина. Вскоре пара решила жить совместно. После мужчина оплатил сожительнице косметологическую операцию и отдых ее ребенка в лагере, в несколько транзакций переведя Кристине более 600 тысяч рублей. 100 тысяч возлюбленная позже ему вернула, а через месяц разорвала отношения.

Расстроенный таким поворотом Семен потребовал вернуть и остальное, а получив отказ, обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Он подал иск о взыскании с Кристины суммы займа и неосновательного обогащения в 516 тысяч рублей. По его словам, 250 тысяч были якобы переведены в качестве бессрочного займа, но договор не заключался.

Вместе с тем мужчина не смог подтвердить размер займа из общей суммы переведенных средств. А его бывшая пояснила, что деньги тот переводил добровольно и без каких-либо обязательств. Средства тратили на совместное хозяйство, досуг и общие нужды.

В итоге районный суд в удовлетворении требований отказал. Екатеринбуржец подал апелляцию в Свердловский областной суд. Однако решение было оставлено в силе.

Теги: деньги, иск, девушка, суд, Екатеринбург


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