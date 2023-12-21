21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника бывшей Group-IB

Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, обвиняемого по двум статьям УК РФ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, в октябре 2022 года Кислицин с пособниками неправомерно завладели данными сервера одной компании и скопировали с него всю информацию. Затем хакеры стали требовать у организации заплатить им полмиллиона рублей в криптовалюте за нераспространение информации в публичных источниках.

Возбуждено дело по части 3 статьи 272 ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации") и по пунктам "а", "г" части 2 статьи 163 ("Вымогательство") УК РФ. В июне суд в Москве заочно арестовал Никиту Кислицина.

22 июня Кислицин был задержан в Казахстане по запросу США. В 2014 году Минюст США завел уголовное дело в его отношении. Кислицина обвинили в продаже украденной другими хакерами в 2012 году базы аккаунтов соцсети Formspring.

F.A.C.C.T. — бывшая компания Group IB, которая весной 2023 года продала свой российский бизнес местному менеджементу. Напомним, основателя Group-IB Илью Сачкова Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии и штрафу в 500 тыс. руб. по делу о госизмене.

Теги: Казахстан, Кислицин, экстрадиция, Group-IB


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