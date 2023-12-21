В Екатеринбурге охранник ночного клуба украл 110 тысяч рублей у посетителя

В Екатеринбурге силовики задержали охранника ночного клуба. Его подозревают в хищении денег у посетителя.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, на днях в отдел полиции обратился зубной техник с заявлением об утере смартфона и хищении средств с банковской карты. Молодой человек рассказал сыщикам, что 17 декабря находился в одном из ночных клубов на улице Малышева, а около 4 утра вышел из заведения, оставив смартфон на столике. Уже на улице он обнаружил пропажу, вернулся обратно и увидел, что телефона нет.

Парень обратился к персоналу клуба, сообщив им о пропаже устройства. Однако сотрудники заверили, что его им никто не передавал. Через некоторое время уралец заблокировал все свои банковские счета, а вечером того же дня позвонил в один из банков, клиентом которого является. Ему отправили распечатки по операциям со счетов и тусовщик обнаружил, что кто-то уже снял оттуда 110 тысяч рублей. Он сразу пошел в полицию.

Оперативники быстро установили подозреваемого в хищении денег и задержали: им оказался ранее не судимый охранник ночного клуба. Он не стал отпираться и пояснил, что нашел чужой телефон с банковской картой, потерянные посетителем заведения. Через банкомат охранник снял средства и оставил себе. В полиции отметили, что все деньги он уже вернул их владельцу.

Несмотря на это, против сотрудника клуба возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета". Ему грозит до шести лет лишения свободы. Пока что охранника отпустили на подписку о невыезде.