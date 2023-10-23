В Екатеринбурге осужден охранник автоцентра, похитивший более 7,5 млн рублей

В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о хищении крупной суммы денег из местного автоцентра. Устроившего это охранника отправили в колонию.

Напомним, все случилось в ночь с 6 на 7 августа этого года: мужчина, находясь на рабочем месте, воспользовался отсутствием других сотрудников и забрался в кассовое помещение автоцентра. Там он похитил из металлического сейфа более 7,5 млн рублей.

Однако на этом вор не успокоился: в торгово-выставочном зале он снял с манекена футболку и бейсболку с символикой автоконцерна. Сообщалось, что свою вину охранник признал, написал явку с повинной и даже вернул часть похищенных денег – 6,5 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор: три года лишения свободы. Отбывать срок уралец будет в исправительной колонии общего режима.