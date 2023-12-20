У Вашингтона есть "очень четкий план" развития Украины, - Блинкен

США имеют "четкий план" будущего развития Украины, которые не предполагает необходимости выделения средств на текущем уровне, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

"У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении", - приводит слова Блинкена РИА Новости.

Госсекретарь добавил, что для этого США и союзники должны помочь Киеву "преодолеть зиму, весну и лето".

Напомним, 19 декабря стало известно, что США собираются отправить в конце декабре еще один пакет военной помощи Украине, после чего средства будут исчерпаны. Без решения конгресса о выделении дополнительных средств у США больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.

Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе $61 млрд на нужды Украины, забуксовал в конгрессе, где республиканская оппозиция требует взамен согласовать радикальную миграционную реформу.