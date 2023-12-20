Долгожданную школу на 1,5 тысячи учеников на Уктусе запустят на год раньше плана

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил, как на Уктусе, на улице Рощинская, идет строительство школы. Ее закончат возводить на год раньше – уже 1 сентября 2024 г. она примет учеников. Градоначальник отметил, что проблем со сдачей объекта быть не должно, потому что "в застройщике он уверен".

По данным мэрии столицы Урала, площадь здания составит 31 тыс. "квадратов". Школа будет состоять из трех блоков: учебной части начальной и старшей школ, а также общешкольной части, включающей столовую на 760 мест, актовый зал на 510 зрителей и библиотечно-информационный блок. Учреждение разместится рядом с детским садом №16.

Мэр кратко осмотрел стройплощадку. Он прогулялся по территории, зашел в различные помещения. Общаясь с журналистами, Алексей Орлов уточнил, что совсем недавно, в июне 2023 г., был заложен первый камень будущей школы, а уже сейчас, во второй половине декабря, здание готово на 46%.

"В юбилейном году поставлен рекорд – одновременно строили шесть новых школ. Одну запустили досрочно, "Атомстройкомплекс" заканчивает строительство второй. Что касается школы на улице Рощинской, она – важнейший социальный объект для микрорайона Уктус. В июне мы заложили первый камень, сейчас готовность школы – примерно 46%. Здесь идет активное жилищное строительство, мы делаем долгожданную дорогу", – сказал журналистам Алексей Орлов.

Школа находится в живописном месте, где будет благоустроенная набережная. Образовательное учреждение рассчитано на 1,5 тыс. учеников. В здании будет шесть спортзалов. Вскоре в различных помещениях школы начнутся чистовая отделка и прокладка коммуникаций.

"Школа инновационная, с очень большим панорамным остеклением. Детям комфортно будет заниматься. Рассчитываем, что уже 1 сентября 2024 г., на год раньше срока, в эту школу пойдут дети. Подрядчик здесь надежный, проверенный", – сказал Алексей Орлов.

Внешне учебное заведение будет напоминать новые школы в Академическом, но только по площади она будет в разы больше. Как считает заместитель начальника департамента образования города Михаил Ладейщиков, что школа на Рощинской – "огромный магнит" и для работников, и для детей, и для их родителей.

"К школе не только подходы нужны с освещением, нужны и подъезды, чтобы завести продукты в школу, и детям было удобно пройти по освещенной дороге, и родители могли подъехать за детьми. Без дороги на Рощинской школа существовать не может", – заключил Михаил Ладейщиков.