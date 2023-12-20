Долгожданную школу на 1,5 тысячи учеников на Уктусе запустят на год раньше плана

20 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Долгожданную школу на 1,5 тысячи учеников на Уктусе запустят на год раньше плана

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил, как на Уктусе, на улице Рощинская, идет строительство школы. Ее закончат возводить на год раньше – уже 1 сентября 2024 г. она примет учеников. Градоначальник отметил, что проблем со сдачей объекта быть не должно, потому что "в застройщике он уверен".

По данным мэрии столицы Урала, площадь здания составит 31 тыс. "квадратов". Школа будет состоять из трех блоков: учебной части начальной и старшей школ, а также общешкольной части, включающей столовую на 760 мест, актовый зал на 510 зрителей и библиотечно-информационный блок. Учреждение разместится рядом с детским садом №16.

Стройплощадка на ул. Рощинская в Екатеринбурге, где строят школу(2023)|Фото: Накануне.RU

Стройплощадка на ул. Рощинская в Екатеринбурге, где строят школу(2023)|Фото: Накануне.RU

Мэр кратко осмотрел стройплощадку. Он прогулялся по территории, зашел в различные помещения. Общаясь с журналистами, Алексей Орлов уточнил, что совсем недавно, в июне 2023 г., был заложен первый камень будущей школы, а уже сейчас, во второй половине декабря, здание готово на 46%.

"В юбилейном году поставлен рекорд – одновременно строили шесть новых школ. Одну запустили досрочно, "Атомстройкомплекс" заканчивает строительство второй. Что касается школы на улице Рощинской, она – важнейший социальный объект для микрорайона Уктус. В июне мы заложили первый камень, сейчас готовность школы – примерно 46%. Здесь идет активное жилищное строительство, мы делаем долгожданную дорогу", – сказал журналистам Алексей Орлов.

Алексей Орлов на стройплощадке на ул. Рощинская в Екатеринбурге, где строят школу(2023)|Фото: Накануне.RU

Школа находится в живописном месте, где будет благоустроенная набережная. Образовательное учреждение рассчитано на 1,5 тыс. учеников. В здании будет шесть спортзалов. Вскоре в различных помещениях школы начнутся чистовая отделка и прокладка коммуникаций.

"Школа инновационная, с очень большим панорамным остеклением. Детям комфортно будет заниматься. Рассчитываем, что уже 1 сентября 2024 г., на год раньше срока, в эту школу пойдут дети. Подрядчик здесь надежный, проверенный", – сказал Алексей Орлов.

Алексей Орлов на стройплощадке на ул. Рощинская в Екатеринбурге, где строят школу(2023)|Фото: Накануне.RU

Внешне учебное заведение будет напоминать новые школы в Академическом, но только по площади она будет в разы больше. Как считает заместитель начальника департамента образования города Михаил Ладейщиков, что школа на Рощинской – "огромный магнит" и для работников, и для детей, и для их родителей.

Стройплощадка на ул. Рощинская в Екатеринбурге, где строят школу(2023)|Фото: Накануне.RU

Стройплощадка на ул. Рощинская в Екатеринбурге, где строят школу(2023)|Фото: Накануне.RU

"К школе не только подходы нужны с освещением, нужны и подъезды, чтобы завести продукты в школу, и детям было удобно пройти по освещенной дороге, и родители могли подъехать за детьми. Без дороги на Рощинской школа существовать не может", – заключил Михаил Ладейщиков.

Стройплощадка на ул. Рощинская в Екатеринбурге, где строят школу(2023)|Фото: Накануне.RU

Стройплощадка на ул. Рощинская в Екатеринбурге, где строят школу(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Екатеринбург, Рощинская 25, школа, Алексей Орлов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.04.2023 15:59 Мск Коммунисты добились строительства школы на Уктусе раньше срока
Ранее 08.07.2022 09:34 Мск Спасибо, что нарожали: на Уктусе появится одна из самых больших школ в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети