20 Декабря 2023
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Фото: источник Накануне.RU

В Рефтинском наладили медобслуживание после жалобы на "прямую линию" с Путиным

С "прямой линии" президента прошло меньше недели, а свердловские власти уже отчитались, что наладили ситуацию в Рефтинской больнице. О проделанной работе главе региона Евгению Куйвашеву отчитался министр областного здравоохранения Андрей Карлов.

Как передает департамент информационной политики региона, многолетнюю проблему решили в кратчайшие сроки.

Теперь сразу две бригады строителей будут проводить ремонтные работы в холлах и кабинетах по выходным, чтобы не мешать приему пациентов в привычном расписании. В будни же дни работы будут вестись на лестничных площадках и в переходе. На первом этапе планируется обновить плитку и оконные блоки, отштукатурить и покрасить стены поликлиники.

"Особое внимание уделят обновлению приемного покоя и подготовке кабинета врача приемного отделения. Здесь работы предписано завершить до новогодних каникул. Далее строители приступят к ремонту на 2, 3 и 4 этажах стационара", - заявили в департаменте.

Андрей Карлов в Рефтинской больнице(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

С сегодняшнего дня по будням в местной больнице также будет работать кабинет физиолечения. Уже определен перечень дополнительного оборудования, которое необходимо для него закупить.

За несколько дней удалось выстроить порядок приема узких специалистов: начиная с этой недели, по субботам будет вести прием эндокринолог, а со следующей, по средам, - детский и взрослый лор. Помимо этого, сейчас специалисты заняты формированием графика проведения диспансеризации различных групп жителей Рефтинского. В это же время главврач асбестовской больницы Игорь Брагин разъяснил коллективу всю информацию по начислению заработной платы и премированию.

Напомним, что по словам местного жителя, который обратился на "прямую линию", зарплаты врачей оставляют желать лучшего, население не может получить должную помощь. В свою очередь, президент пообещал продлить развитие первичного звена здравоохранения и ввести его в президентскую программу. Он также пообещал, что обратит внимание на ситуацию в населенном пункте, откуда поступил вопрос.

Теги: Рефтинский, медобслуживание, Путин, Минздрав


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