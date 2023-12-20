20 Декабря 2023
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Политика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области на выборах президента будет применяться ДЭГ

На предстоящих в следующем году выборах президента РФ дистанционное электронное голосование будет проводиться в 29 регионах страны. Об этом Накануне.RU сообщили в ЦИК России.

Одним из таких регионов станет Свердловская область. Как пояснила глава ЦИК Элла Памфилова, из 30 регионов, где имелся опыт проведения ДЭГ, заявки на проведение прислали 28. Также поступила заявка от Вологодской области, где такое голосование ранее не применялось. Однако в ходе тренировки ДЭГ вологодские избиратели проявили высокий интерес, после чего было принято решение включить и этот регион тоже.

Регионы, где на выборах президента применят ДЭГ:

  • Республика Карелия
  • Республика Крым
  • Чувашская Республика
  • Алтайский край
  • Камчатский край
  • Пермский край
  • Архангельская область
  • Белгородская область
  • Владимирская область
  • Вологодская область
  • Воронежская область
  • Калининградская область
  • Калужская область
  • Курская область
  • Липецкая область
  • Московская область
  • Мурманская область
  • Нижегородская область
  • Новгородская область
  • Новосибирская область
  • Псковская область
  • Ростовская область
  • Свердловская область
  • Томская область
  • Челябинская область
  • Ярославская область
  • Севастополь
  • Ненецкий автономный округ.

По данным Центризбиркома, принять участие в ДЭГ смогут около 38 млн избирателей. В Москве дистанционное электронное голосование пройдет с использованием региональной информационной системы.

Напомним, что на сегодняшний день в ЦИК поступили заявки от 16 кандидатов для участия в выборах президента России. Совет Федерации назначил голосование на 17 марта 2024 года.

Теги: ДЭГ, выборы, президент, Свердловская область


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