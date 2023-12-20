20 Декабря 2023
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Фото: admsr.ru

В Сургутском районе украшают поселения к Новому Году

В Сургутском районе все поселения украшают к Новому году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Устанавливают новогодние елки, снежные фигуры, заливают катки и украшают центральные улицы декорациями из световых инсталляций. Так, в Белом Яре рядом с центральным сквером начали устанавливать елку, а также заливать каток. Уже стоят основания для снежных фигур.

Глава городского поселения Белый Яр Валерий Лупырь сообщил, что по традиции в центре поселка поставят елку.

"Здесь у нас десятиметровая. Еще одна елка у нас стоит на лыжной базе, пятиметровая. Также на стадионе установили зимнюю горку. До этого ее там не было", - сказал он.

установка новогодней ели(2023)|Фото: admsr.ru

Также будет организовано две площадки, на которых жители смогут покататься на коньках. Залит каток на стадионе, а также на территории первой школы. Он работает в выходные дни с 9.00 до 19.00 вечера. Покататься желающие смогут совершенно бесплатно.

"Мы стараемся потихоньку закупать и на будущий год постараемся еще купить несколько елок для того, чтобы по поселку потом поставить", - отметил глава городского поселения Белый Яр.

Общегородскую новогоднюю елку уже установили и в Лянторе в городском сквере между 3 и 4 микрорайонами. Предпринимателей попросили украсить киоски, магазины, торговые центры.

"Мы находимся где-то в середине пути. Сегодня на улицах устанавливаются елки, иллюминации. Мост любви наш осветили. Школы, детские сады. Планируем осветить при въезде в город трех медведей", - рассказал глава городского поселения Лянтор Алексей Луценко.

ледовый дракон(2023)|Фото: admsr.ru

Украшать поселения будут и сами жители. Департамент ЖКХ, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района проводит конкурс на лучшее оформление придомовой территории "Новогодняя сказка в Сургутском районе".

Конкурс проходит в двух номинациях. Это "Лучшее новогоднее оформление придомовых территорий многоквартирных жилых домов" и "Лучшее новогоднее оформление территорий жилой застройки частного сектора" (придомовых территорий индивидуальных (частных) жилых домов). За лучшее новогоднее оформление придомовых территорий многоквартирных жилых домов победитель получит сертификат за первое место - 12 000 рублей, за второе место – 10 000 рублей, за третье место – 8 000 рублей.

По словам замдиректора департамента - начальника управления жилищного хозяйства и экологии администрации Сургутского района Юлии Гайбадулиной, победитель, занявший первое место, получит новогоднюю светодиодную фигуру для улицы. Победители, занявшие второе и третье место - уличную гирлянду.

новый год, новогодний двор(2023)|Фото: admsr.ru

Участники конкурса направляют заявку для участие в конкурсе с приложением материалов, иллюстрирующих новогоднее оформление конкурсной территории в цифровом виде (не менее 10 фотографий). Заявки необходимо присылать до 8 января 2024 года включительно на почту peshkovalv@admsr.ru с обязательной пометкой "Новогодняя сказка в Сургутском районе".

С 9 января по 18 января 2024 года пройдет конкурсный отбор участников конкурсной комиссии для зрительского интернет-голосования на интернет-портале One click "Сургутский район"

С 19 января по 31 января 2024 года – интернет-голосование на интернет-портале One click «Сургутский район».

Подведут итоги конкурса 1 февраля 2024 года.

Теги: конкурс, Сургутский район, украшения, поселение, Новый год


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