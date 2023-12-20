Екатеринбуржцы готовят коллективную жалобу на фитнес-клуб "LaGomGym"

Жители Екатеринбурга объединяются в группы для коллективной жалобы на местный фитнес-клуб "LaGomGym". Горожане утверждают, что их обманули с абонементами, срок действия которых закончился раньше, чем ими успели воспользоваться.

Как рассказала одна из пострадавших, ее абонемент на 13 месяцев был куплен 31 июля 2022 года - за несколько недель до открытия клуба в тестовом режиме. Последний предполагал работу только тренажерного зала без душевых и бассейна. Администратор якобы успокоила будущего клиента, что абонементы начнут действовать только после открытия всех зон, однако время шло, а фитнес-клуб, по словам екатеринбурженки, только "кормил завтраками".

"По поводу бассейна постоянно "кормили завтраками": говорили, то чаша застряла в Италии, то ремонт затягивается. В общем постоянно передвигали сроки. Но менеджеры уверяли, что абонемент не начнет действовать до открытия бассейна. И в итоге вчера вечером мне приходит сообщение, что срок договора вышел. Хотя он должен был выйти 1 августа 2024 года", - передает слова горожанки паблик "Инцидент Екатеринбург".





По словам девушки, по телефону в фитнес-клубе ей сообщили, что ничем помочь не могут - у "LaGomGym" сменилось руководство.

Всего же, по данным паблика, насчитывается свыше 300 пострадавших, которые уже готовят жалобы в различные инстанции. Накануне.RU обратилось в фитнес-клуб за комментарием, однако там пообещали связаться с редакцией позднее.