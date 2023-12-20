20 Декабря 2023
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Фото: Telegram/Mash

Суд Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах в штате

Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз для определения кандидата от республиканцев на выборах 2024 года.
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Решение принято под предлогом 14-й поправки к конституции, которая ограничивает в праве быть избранными тех, кто, "занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США". Трампу приписывают организацию "штурма Капитолия" 6 января 2021 года.

Штаб Трампа пообещал немедленно подать апелляцию в Верховный суд в Вашингтоне, выразив уверенность, что это решение будет отменено, пишет The Washington Times.

Интересно, что судья Карлос Самур-младший выразил категорическое несогласие, назвав решение суда политическим, чтобы лишить Трампа голосов от Колорадо.

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чанг заявил, что суд встал на сторону финансируемой Джорджем Соросом группировки по вмешательству в выборы в пользу "мошенника Джо Байдена".

Сам Трамп заявил, что правящая партия пытается установить полный контроль над США и ввести диктатуру.

При этом даже некоторые из соперников Трампа не согласны с решением суда. Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи сказал, что только избиратели, а не суды, должны решать исход выборов. Пусть люди сами не дадут Трампу стать президентом. Для США было бы плохо, если бы Трамп был отстранен от участия в выборах, не будучи осужденным за участие в мятеже, считает он.

По последним данным, Трамп опережает в рейтинге Байдена на несколько процентов.

Теги: дональд трамп, сша


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