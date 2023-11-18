Суд штата Колорадо признал Дональда Трампа участником восстания против США

Суд штата Колорадо счел, что экс-президент США Дональд Трамп был участником штурма Капитолия в январе 2021 года. Защита Трампа настаивала, что он лишь воспользовался свободой слова, но судья отвергла этот довод.

При этом суд не стал отстранять Трампа от президентских выборов 2024 года.

Ранее аналогичный суд прошел в штате Мичиган. Там судья не согласился с тем, что Трамп участвовал в штурме.

Иски о причастности Трампа к штурму связаны с поправкой к Конституции, внесенной еще во времена Гражданской войны. Она гласит, что участники антиконституционных восстаний не могут баллотироваться в президенты. В Мичигане суд переложил на парламент ответственность за решение о том, являлся ли штурм восстанием и можно ли Трампа в этой связи считать участником восстания.