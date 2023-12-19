У США нет "волшебного горшочка" для помощи Украине

США не располагают "волшебным горшочком", откуда можно было бы продолжать черпать помощь Украине в отсутствие решения конгресса о дополнительных ассигнованиях на эти цели, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

"У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект", - цитируют его РИА Новости.

Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе $61 млрд на нужды Украины, забуксовал в конгрессе, где республиканская оппозиция требует взамен согласовать радикальную миграционную реформу.

Белый дом ранее сообщил, что остающихся в его распоряжении средств хватит на один пакет военной помощи Украине.