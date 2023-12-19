Осужденный экс-депутат ЕГД Кинев пытался поменять колонию, но передумал

Экс-депутат Екатеринбургской городской думы Олег Кинев, осужденный за убийство пенсионерки Ольги Ледовской, пытался смягчить режим отбывания наказания. Однако затем передумал.

В 2016 году суд признал, что Кинев организовал убийство пенсионерки из-за квартиры. Для совершения преступления тогда еще действующий депутат ЕГД привлек Алексея Худоногова и Алексея Гусева, заплатив им 100 тысяч рублей. Убийство было совершено в мае 2015 года. Со старушкой расправились в ее же квартире, расчленили и частями вывезли за город, бросив в безлюдной болотистой местности.

В дальнейшем всех троих задержали. Кинев по делу об убийстве Ледовской получил 16 лет "строгача". Худоногов был приговорен к 15 годам в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года. А его сообщнику Гусеву, с которым они убивали пенсионерку, дали 10 лет.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в 2023 году Олег Кинев дважды ходатайствовал об изменении вида отбывания наказания, но безуспешно. В октябре этого года экс-депутат вновь обратился в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила с ходатайством о замене ему вида исправительного учреждения на колонию-поселение. Ему отказали.

Кинев обжаловал это постановление в Свердловском областном суде, но в последний момент жалобу отозвал. С чем связано такое его решение, в инстанции не уточнили.

Напомним, ранее Олег Кинев хотел досрочно выйти на волю. Он пытался добиться замены лишения свободы принудительными работами.