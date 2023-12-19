Племяннику Назарбаева отказано в УДО

Суд Восточно-Казахстанской области отказал в условно-досрочном освобождении племяннику первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалдыулы. Ранее он получил шесть лет лишения свободы.

Суд пришел к выводу, что замена Сатыбалдыулы наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы является преждевременной, пишет "Интерфакс". Сатыбалдыулы был задержан в середине марта 2022 г. по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств в особо крупном размере. В сентябре суд признал его виновным и отправил на шесть лет в колонию общего режима.

Напомним, в январе 2023 н. Конституционный суд Казахстана признал утратившим силу закон о Елбасы – привилегиях первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Хотя по конституции республики Назарбаев остается неприкосновенной персоной для уголовного преследования, его родственники этой привилегии лишились. Также утратили силу пункты о содержании экс-президента за счет бюджета, предоставлении ему и членам его семьи государственной охраны.