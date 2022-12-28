Парламент Казахстана начал процедуру отзыва у Назарбаева титула Елбасы

Депутаты мажилиса (парламента) Казахстана начали рассмотрение законопроекта об утрате Нурсултаном Назарбаевым статуса Елбасы ("лидера нации"). Все 90 депутатов, присутствовавших на сегодняшнем заседании мажилиса, проголосовали за принятие документа в работу.

Конституционная реформа, проведенная властями Казахстана в этом году, ликвидировала упоминание Елбасы в Конституции, но при этом сам конституционный закон о его привилегиях продолжает действовать. Фактически же Назарбаев был лишен привилегий, многие члены его клана лишены высоких постов или вообще подвергнуты уголовному преследованию.

Пакет законопроектов, наделяющих Назарбаева статусом лидера нации, был принят мажилисом в 2010 году. Интересно, что тогда Назарбаев отказался подписывать закон, но и вето на него не наложил. А казахстанское законодательство предполагает автоматическое вступление в силу законов, принятых парламентом, но не подписанных президентом, если последний в течение 30 дней не подпишет документ.