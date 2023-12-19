19 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В новогоднюю ночь метро Екатеринбурга будет работать дольше

В предстоящую новогоднюю ночь Екатеринбургский метрополитен будет развозить горожан дольше обычного. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года весь муниципальный общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня. А чтобы горожане, встретившие Новый год у главной городской елки смогли разъехаться по домам, работа метро продлена до часу ночи 1 января.

Открытие ледового городка состоится 29 декабря, его рабочая приемка специальной комиссией намечена на 27 декабря. Городок будет посвящен Александру Пушкину – в следующем году со дня рождения поэта исполнится 225 лет. В праздничные дни и зимние каникулы безопасность его посетителей будут обеспечивать сотрудники полиции и пожарные расчеты.

Напомним, что недавно в метро Екатеринбурга началась замена старых турникетов. Новые прибыли в город из Казани.

Теги: метро, Новый год, ночь, Екатеринбург


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