В Петербурге глыба льда рухнула на коляску с ребенком

В Петербурге глыба льда рухнула с крыши на коляску с двухлетним ребенком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел около 8 часов утра на Новочеркасском проспекте.

Отмечается, что коляску придавило от сильного удара. Девочку госпитализировали, она находится в состоянии средней тяжести.

Ранее в Калининском районе Петербурга на дворника упали сосульки и снег с крыши дома. Мужчина погиб, его тело обнаружили во дворе дома по проспекту Мечникова. Медики, прибывшие на место, обнаружили у дворника травму головы.