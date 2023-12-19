Hyundai Motor продаст российский завод в Петербурге

Временный совет директоров южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрил продажу завода в Санкт-Петербурге российской компании "Арт-Финанс".

Окончательные детали контракта пока обсуждаются, говорится в заявлении Hyundai Motor.

"Арт-Финанс" - структура главы российского дилера "Авилон" Андрея Павловича. В мае "Авилон" приобрел активы Volkswagen.

Производства южнокорейской компании в Петербурге находятся в простое с марта 2022 года. До прекращения производства там выпускались Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line при производственной мощности, превышающей 200 тысяч автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что на площадку претендуют калининградское предприятие "Автотор" и структуры российского автодилера "Авилон".