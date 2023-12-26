26 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Завод Hyundai в Петербурге возобновит производство в январе 2024 года

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге выйдет из режима простоя в январе 2024 года, когда закончатся новогодние праздники.

На предприятии заявили, что на январь простой на заводе не продлен. 19 декабря совет директоров Hyundai Motor одобрил план по продаже завода. "Арт-Финанс" ранее выкупила активы Volkswagen в России. Hyundai Motor намерена продолжить послепродажное обслуживание в РФ, сообщает ТАСС.

"Арт-Финанс" - структура главы российского дилера "Авилон" Андрея Павловича. В мае "Авилон" приобрел активы Volkswagen.

Теги: Hyundai, автопром


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Ранее 19.12.2023 12:44 Мск Hyundai Motor продаст российский завод в Петербурге

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