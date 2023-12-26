Завод Hyundai в Петербурге возобновит производство в январе 2024 года

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге выйдет из режима простоя в январе 2024 года, когда закончатся новогодние праздники.

На предприятии заявили, что на январь простой на заводе не продлен. 19 декабря совет директоров Hyundai Motor одобрил план по продаже завода. "Арт-Финанс" ранее выкупила активы Volkswagen в России. Hyundai Motor намерена продолжить послепродажное обслуживание в РФ, сообщает ТАСС.

"Арт-Финанс" - структура главы российского дилера "Авилон" Андрея Павловича. В мае "Авилон" приобрел активы Volkswagen.