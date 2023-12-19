19 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба &quot;Газпромнефть-Хантоса&quot;

В Югре нефтяники установили новый рекорд в бурении

На Южно-Приобском месторождении "Газпромнефть-Хантоса" установлен новый отраслевой рекорд. Как сообщили Накануне.RU в компании, суточная проходка при бурении наклонно-направленной скважины составила 2425 метров.

Всего на строительство скважины ушло 24 дня (при плане 28), а затраты удалось сократить на 15%. Скорость бурения увеличили за счет применения специальной рецептуры бурового раствора, оптимизации режимов работы оборудования, использования цифровых инструментов мониторинга и аналитики.

"Южно-Приобское месторождение – наш самый зрелый актив, который и сегодня обеспечивает значительную часть добычи предприятия. Наращивая скорость строительства скважин, мы повышаем общую операционную эффективность деятельности компании. Получаемый при этом опыт становится фундаментом для дальнейшего совершенствования подходов к бурению и развития партнерских отношений с ведущими игроками нефтесервисного рынка", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Федоров.

Добавим, что несколько лет назад предыдущий отраслевой рекорд тоже был установлен в Югре: тогда на Омбинском месторождении за сутки пробурили 2350 метров горных пород.

Теги: бурение, нефтяники, рекорд, месторождение


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