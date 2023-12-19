19 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" провел экскурсии на свои площадки для 250 студентов

Крупнейший строительный холдинг Урала "Атомстройкомплекс" системно сотрудничает с профильными учебными заведениями, а также является опорным работодателем кластера "Строительство" федерального проекта "Профессионалитет". В 2023 году компания провела экскурсии на свои строительные и производственные площадки для 250 студентов УрФУ, УрГАХУ и Уральского колледжа технологий и предпринимательства.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, около 150 студентов строительных специальностей прошли производственную практику в подразделениях девелопера. Полный цикл производства, реализованный в компании, является значимым преимуществом для студентов – они могут попробовать себя в разных сферах строительного процесса, от производства стройматериалов до работы на строительной площадке.

"Ежегодно порядка 30% ребят, прошедших у нас практику, трудоустраиваются в компанию. В этом году в компанию трудоустроились почти 90 молодых специалистов (младше 23 лет), из них 35 – по рабочим специальностям, 54 – по инженерно-техническим. "Атомстройкомплекс" обладает хорошей репутацией на рынке труда, порядка трети наших сотрудников работают в компании 11 лет и дольше. Соискатели ценят нашу компанию за возможность участвовать в интересных, знаковых для города проектах, за комфортные условия труда и современные технологии на производстве, и, конечно, за корпоративную жилищную программу, позволяющую на выгодных условиях приобретать современное жилье для себя и своих близких", - рассказала директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

В этом году в Свердловской области осуществлен первый набор студентов строительного профиля в рамках федерального проекта "Профессионалитет". 750 студентов начали обучение по 10 специальностям, из них 630 человек заключили договора о целевом обучении со строительными предприятиями региона, включая "Атомстройкомплекс".

Девелоперы ожидают качественного роста подготовки выпускников, ведь в рамках "Профессионалитета" обновлена материально-техническая база. Оснащены современным оборудованием мастерские, где студенты смогут оттачивать ровно те навыки, которые понадобятся им на работе.

Теги: экскурсии, студенты, площадки, Атомстройкомплекс


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