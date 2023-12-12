Глава "Атомстройкомплекса" раскрыл планы компании на 2024 год

Глава компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев поделился планами застройщика на 2024 год.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, компания не собирается снижать планку и ожидает, что уровень ввода построенных объектов будет на уровне 2023 года. Кроме этого, "Атомстройкомплекс" в следующем году выходит на новые площадки.

"Это большой район, который возникает на месте аварийного жилья по улице Ирбитской в Пионерском поселке. Продолжаем строительство в Академическом на улице Парина, где возводится современнейший микрорайон. В январе-феврале следующего года планируем приступить к строительным работам", - рассказал Валерий Ананьев.

Он напомнил, что сейчас "Атомстройкомплекс" реализует первую очередь ЖК "Северный Химмаш", а затем планирует выходить на вторую.

"Там сейчас утверждается проект планировки, затем мы приступим к строительству и будем расширять наше присутствие на северном Химмаше", - отметил глава компании.

В рамках комплексного развития территории "Атомстройкомплекс" планирует начать объект на улице Студенческая – район на 2 тысячи жителей площадью около 75 тысяч квадратных метров. Также есть планы зайти на строительство ИЖС в Среднеуральске.

"У нас там есть земля, больше 40 гектаров. Попробуем там реализовать то, о чем давно мечтаем – коттеджный поселок с полным уровнем благоустройства, дорог, инфраструктуры", - поделился Валерий Ананьев.

Также в 2024 году "Атомстройкомплекс" планирует ввести в эксплуатацию школу на улице Советская в Екатеринбурге, построенную в рамках государственно-частного партнерства. Кроме этого, вводится большая школа в Академическом на 1 тысячу 200 мест и школа в Пышме на 400 мест. Также в планах – 9-этажная поликлиника в Академическом.