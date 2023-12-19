19 Декабря 2023
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Ростовский губернатор поручил оказать помощь семье бойца Рудакова, погибшего в Марьинке

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил связаться с семьей военнослужащего Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

По словам Голубева, родных Рудакова навестил глава администрации Батайска и представители Минобороны РФ.

"Знаю, что брату Романа Алексею уже оказывают требующуюся ему помощь. Обязательно побываю у мамы Романа - Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать", - написал губернатор.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, погибшего в Марьинке. Боец оставил надпись на стене дома, приняв вместе с товарищами в окружение.

"Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск", - написал Рудаков на белом кирпиче.

В последний раз военнослужащий выходил на связь с родными в июле 2023 года. С того времени его и его сослуживцев считали пропавшими без вести.

Теги: рудаков, марьинка, губернатор


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