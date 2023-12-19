19 Декабря 2023
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Фото: t.me/boris_rozhin/скрин

Шойгу поручил исполнить просьбу военного Рудакова, чью надпись нашли в Марьинке

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, погибшего в Марьинке (ДНР).

"Военнослужащий оставил надпись на стене дома в населенном пункте Марьинка, приняв вместе с товарищами неравный бой", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

"Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск", - написал боец на белом кирпиче.

Последняя просьба российского бойца из Батайска Романа Рудакова(2023)|Фото: Добровольцы, волонтеры и военные корреспонденты Русской Весны

Надпись была обнаружена российскими военными при зачистке Марьинки от украинских боевиков. Рядом находилось девять тел, останки будут направлены на ДНК-экспертизу.

В последний раз Рудаков выходил на связь с родными в июле 2023 года. С того времени его и его сослуживцев считали пропавшими без вести.

Предполагается, что штурмовая группа, в которой был Рудаков, попала в засаду, и связь с бойцами была потеряна. Они держали оборону до последнего патрона.

Камень будет извлечен, он будет храниться в штабе рядом со знаменем части. Саму надпись законсервируют.

Теги: шойгу, рудаков, марьинка


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