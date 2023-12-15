Долги других стран перед Россией выросли за год на 8,7%

Долги других государств перед Россией в прошлом году выросли на 8,7% - на $2,3 млрд. Всего они должны РФ $28,9 млрд, это данные Всемирного банка. На конец 2022 года 37 стран имели перед российскими кредиторами непогашенную задолженность, передает РБК. При этом Всемирный банк отмечает, что в этой статистике не учтены возможные долги перед Россией со стороны Кубы и Венесуэлы – данных по этим странам у организации нет.