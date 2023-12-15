15 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Долги других стран перед Россией выросли за год на 8,7%

Долги других государств перед Россией в прошлом году выросли на 8,7% - на $2,3 млрд. Всего они должны РФ $28,9 млрд, это данные Всемирного банка. На конец 2022 года 37 стран имели перед российскими кредиторами непогашенную задолженность, передает РБК. При этом Всемирный банк отмечает, что в этой статистике не учтены возможные долги перед Россией со стороны Кубы и Венесуэлы – данных по этим странам у организации нет.

Около трети долга приходится на Белоруссию ($8,24 млрд). Также крупными должниками являются Бангладеш, Индия, Египет и Вьетнам.

При этом в прошлом году всем этим заемщикам Россия вновь предоставила кредиты. Например, Бангладеш получил $1,5 млрд, Белоруссия - $1,3 млрд.

Теги: долг, кредиты, россия


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