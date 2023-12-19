"Это большая цифра". Более 20% прошедших диспансеризацию свердловчан страдают от ожирения

Жители Среднего Урала страдают от ожирения. Среди них есть дети и молодежь.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге клинический психолог, глава консультационно-оздоровительного отдела Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач, соответствующее исследование в Свердловской области проводилось в этом году.

В рамках проекта центра, который называется "Здоровый студент", учащиеся вузов и ссузов участвовали в соцопросе, называя свой рост и вес. В итоге выяснилось, что 14% от всех опрошенных имеет избыточную массу тела.

"Если сравнивать с 2021 годом, то тогда было 18%. Значит, наша молодежь стремится к здоровому образу жизни. Это хорошая новость", - отметила Ткач.

Однако она привела и другие данные. Среди всех свердловчан, которые проходили диспансеризацию в нынешнем году, 232 тысячи человек имеют лишний вес. Это 21% от всех прошедших диспансеризацию.

"Это достаточно большая цифра. И это плохая новость", - посетовала психолог.

По ее словам, проблема избыточной массы тела в регионе есть, в том числе и среди детей.

Напомним, также сегодня диетолог предложила свердловчанам изменить рецепты новогодних блюд, чтобы они стали менее вредными для организма.