19 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Диетолог предложила свердловчанам изменить рецепты новогодних блюд

Свердловчане могут изменить рецепты традиционных блюд для новогоднего застолья, чтобы они стали менее вредными для организма.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина, в первую очередь нужно ориентироваться на предпочтения гостей и близких.

"Традиционные салаты – оливье и селедка под шубой – это символы Нового года, без них никуда. Можно порекомендовать облегчить данные блюда. К примеру, в оливье можно не добавлять картофель. По вкусу вы этого не почувствуете, но по калорийности и ощущению легкости увидите результат", - отметила Бородина.

Также она предложила заменить традиционный майонез более легкой заправкой по своему вкусу – например, йогуртом с добавлением горчицы. А что касается селедки под шубой, главная опасность, о которой следует помнить – соль, которая уже содержится в самой рыбе. Поэтому есть этот салат следует в меру.

"Можно разнообразить новогодний стол клетчаткой – овощи, фрукты, зелень. Они очень полезны и могут абсорбировать жирную пищу. И все-таки это праздник, который бывает раз в году. Поэтому мы можем позволить себе те блюда, которые хотим, но в умеренном количестве – это очень важно", - добавила диетолог.

Теги: блюда, рецепты, диетолог, Новый год


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