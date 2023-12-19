Диетолог предложила свердловчанам изменить рецепты новогодних блюд

Свердловчане могут изменить рецепты традиционных блюд для новогоднего застолья, чтобы они стали менее вредными для организма.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина, в первую очередь нужно ориентироваться на предпочтения гостей и близких.

"Традиционные салаты – оливье и селедка под шубой – это символы Нового года, без них никуда. Можно порекомендовать облегчить данные блюда. К примеру, в оливье можно не добавлять картофель. По вкусу вы этого не почувствуете, но по калорийности и ощущению легкости увидите результат", - отметила Бородина.

Также она предложила заменить традиционный майонез более легкой заправкой по своему вкусу – например, йогуртом с добавлением горчицы. А что касается селедки под шубой, главная опасность, о которой следует помнить – соль, которая уже содержится в самой рыбе. Поэтому есть этот салат следует в меру.

"Можно разнообразить новогодний стол клетчаткой – овощи, фрукты, зелень. Они очень полезны и могут абсорбировать жирную пищу. И все-таки это праздник, который бывает раз в году. Поэтому мы можем позволить себе те блюда, которые хотим, но в умеренном количестве – это очень важно", - добавила диетолог.