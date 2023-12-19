В Ленобласти годовалая девочка попала в больницу, наевшись снега

Во Всеволожске (Ленинградская область) годовалая девочка отравилась снегом с химикатами. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По словам матери девочки, до инцидента она гуляла с дочерью. На прогулке девочка упала в сугроб и наелась снега, дома ей стало плохо. Женщина вызвала бригаду скорой. Медики установили, что девочка отравилась химикатами.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге врачи диагностировали двухлетнему ребенку отравление психотропным веществом. Наркотик, вероятно, принадлежал его родителям, которые недавно переехали в город. Пациент находится в реанимации.