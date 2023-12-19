В Дагестане задержан предполагаемый пособник Басаева и Хаттаба

Центр общественных связей ФСБ отчитался о задержании в Дагестане предполагаемого члена банд Шамиля Басаева и Хаттаба. Ему вменяют участие в нападении в сентябре 1999 г. на Новолакский район Дагестана, когда погибли 99 и ранены 238 человек из числа военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и местных жителей.

Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Дагестана – гражданина России Магомедова Ибрагима (родился в 1973 г.), не понесшего за участие в нападении уголовного наказания. Магомедов задержан в селе Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана и доставлен в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по уголовным статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются.