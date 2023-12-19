Свердловским подросткам больше не будут продавать зажигалки и газовые баллончики

В Свердловской области запретят продажу зажигалок и газовых баллончиков лицам младше 18 лет. К такому решению пришли депутаты областного заксобрания на сегодняшнем заседании.

По словам регионального прокурора Бориса Крылова, подростки приобретают зажигалки и газовые баллончики, чтобы вдыхать пары сжиженного углеводородного газа и почувствовать опьянение. Это, в свою очередь, уже привело к семи смертям за последнее время. Депутаты одобрили запрет единогласно.

Помимо этого, согласно решению депутатов, было ужесточено наказание за продажу зажигалок несовершеннолетним: штраф в размере до 5 тыс. рублей обычным гражданам, должностным лицам - до 25 тыс. рублей, а юридическим - до 150 тыс. рублей.