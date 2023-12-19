19 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Сербии оппозиция объявила голодовку, требуя отменить результаты выборов в Белграде

После досрочных парламентских выборов в Сербии лидеры прозападного блока "Сербия против насилия" объявили голодовку, требуя отменить результаты муниципальных выборов в Белграде, и провели акции протеста.

Как сообщалось, правящая партия президента страны Александра Вучича одержала убедительную победу, набрав 47% голосов и получив возможность сформировать монобольшинство (у оппозиции - 24%). При этом в Белграде ситуация неоднозначная - у правящей партии около 37%, у оппозиции - около 34%. Оппозиция обвиняет власти в фальсификации выборов: будто бы людей привозили голосовой на автобусах и даже привозили бюллетени.

Протестующие перекрыли несколько улиц в центре Белграда. Здание избирательной комиссии и администрации президента забрасывали яйцами и другими предметами.

Профессор МГИМО балканист Елена Пономарева считает, что досрочные парламентские выборы в Сербии, во многом инсценированные под огромным давлением Запада, тем не менее прошли не по западному сценарию. Однако сильнейшее давление Запада, у которого есть много рычагов влияния, сохранится. При этом опросы показывают, что членство в ЕС теряет популярность у населения, понимающего, что этой "морковкой" просто машут перед сербами. Согласно опросам, проведенным европейскими структурами после начала СВО, 61% опрошенных сербов обвинили США в развязывании военного конфликта, 51% – НАТО, 26% – Россию, 24% – Украину или ЕС. Но от Вучича будут требовать антироссийских санкций. И ему предстоит снова балансировать между Западом и Россией.

Теги: Сербия, протесты


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