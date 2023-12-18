18 Декабря 2023
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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

На выборах в Сербии побеждает правящая партия президента Вучича

На досрочных парламентских выборах в Сербии уверенно побеждает коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. Она может получить более 50% мест в парламенте.
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Предыдущие парламентские выборы в Сербии состоялись в 2022 году. Тогда партия Вучича получила 44% голосов, а коалиция во главе с партией сформировала правительство. Как заявлял Вучич, новое правительство будет приведено к присяге лишь на два года, а новые выборы планировалось провести в мае 2024 года. Однако 1 ноября 2023 года Вучич распустил парламент и объявил досрочные выборы из-за напряженности и всплеска насилия в обществе после двух случаев массовых убийств. По стране прокатились массовые протесты, многие партии и движения призывали правительство уйти в отставку.

В данный момент уже подсчитано более 90% голосов, и результаты едва ли существенно изменятся. СПП набирает 46% голосов и предположительно получает абсолютное большинство в парламенте - 128 мест из 250, что дает возможность самостоятельно сформировать правительство страны.

Прозападная коалиция "Сербия против насилия" получает лишь 24% голосов. Остальные партии не набирают и 7%. Всего в новом парламенте, вероятно, будет пять партий.

"Многие смеялись, когда я недвусмысленно говорил, что мы получим абсолютное большинство. Это единственный результат, который мог бы меня удовлетворить", — заявил президент Сербии.

При этом в столице - Белграде ситуация для Вучича более сложная. Там практически равенство. Партия президента набирает 36%, а прозападная оппозиционная "Сербия против насилия" - 35 %. У Вучича есть традиционные союзники - социалисты, но они набирают лишь 5%, и правящей партии придется искать еще партнеров по коалиции. Ясно одно: кто бы ни сформировал коалицию в столичном заксобрании, она будет иметь минимальный перевес голосов. В то же время Вучич уверен, что его однопартиец Александар Шапич снова станет мэром столицы.

В то же время, понимая ситуацию, Вучич уже заявил, что готов работать с оппозицией, в том числе в Белграде.

Профессор МГИМО балканист Елена Пономарева считает, что Вучичу снова придется балансировать между ЕС и Россией, притом что членство в ЕС стране в обозримом будущем не светит.

Теги: Сербия, Александр Вучич


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