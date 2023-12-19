19 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

СвЖД назначила дополнительные поезда из городов УрФО на новогодние праздники

Начиная с 25 декабря на Свердловской железной дороге будут курсировать дополнительные поезда из Екатеринбурга, Тюмени и Перми. О новом расписании в новогодние праздники Накануне.RU сообщили в пресс-службе СвЖД. Составы АО "ФПК" будут курсировать по следующим популярным направлениям:
  • 210 Екатеринбург – Курган 29 декабря;
  • 209 Курган – Екатеринбург 30 декабря;
  • 211 Тюмень – Москва 26, 28 декабря, 7 января;
  • 212 Москва – Тюмень 26, 28 декабря, 3, 9 января;
  • 213 Пермь – Москва 25 декабря, 6 января;
  • 214 Москва – Пермь 30 декабря, 7 января;
  • 229 Пермь – Москва 28 декабря, 3, 5, 7 января;
  • 230 Москва – Пермь 29 декабря, 4, 8 января;
  • 260 Екатеринбург – Нижневартовск 27 декабря, 6 января;
  • 259 Нижневартовск – Екатеринбург 29 декабря, 8 января;
  • 271 Екатеринбург – Санкт-Петербург 27 декабря, 5 января;
  • 272 Санкт-Петербург – Екатеринбург 29 декабря, 3 января;
  • 281 Екатеринбург – Казань 1, 3 января;
  • 282 Казань – Екатеринбург 2, 4 января;
  • 546 Екатеринбург – Нижневартовск 8 января;
  • 545 Нижневартовск – Екатеринбург 9 января;
  • 551 Екатеринбург – Приобье 29 декабря;
  • 552 Приобье – Екатеринбург 30 декабря.

В поездах дальнего следования предусмотрены места для маломобильных граждан, а также доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельца. Уточнить расписание и купить билеты можно как на официальном сайте ОАО "РЖД", так и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в железнодорожных кассах.

Всего в новогодние праздники по путям РЖД будет курсировать свыше 1,3 тыс. дополнительных рейсов поездов дальнего следования. Пиковыми датами должны стать 29 декабря и 8 января.

Теги: СвЖД, поезд, маршрут, новогодние праздники


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