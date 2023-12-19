19 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В РАО видят рост престижности профессии учителя

Сегодняшние студенты педагогических вузов считают свою будущую профессию более престижной, чем их предшественники 20 лет назад. Об этом заявила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева на канале "Россия 24".
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В исследовании РАО приняли участие почти 4 тысячи студентов педагогических вузов и направлений подготовки, и результаты сравнивались с опросом 2003 года. Они не опубликованы, но, по словам Васильевой, возросла значимость для студентов таких критериев выбора места будущего трудоустройства, как "возможность карьерного роста" (39% против 31%), "хороший коллектив" (28% против 24%), "престижность" (24% против 13%). Также наблюдается увеличение доли студентов педагогических вузов, желающих работать по специальности (сейчас об этом заявили 50%, а в 2003 году было 20%). Кроме того, 75% твердо уверены, что найдут работу по специальности.

Васильева считает, что это "очень важное позитивное явление", свидетельствующее о повышении престижа профессии учителя.

В то же время многие отмечают, что наблюдается массовый исход учителей из школ из-за унизительных условий работы: низкой зарплаты при огромной нагрузке и обязанности выполнять работу, не связанную с обучением детей, включая бюрократическую. Так, по оценкам "Общероссийского народного фронта", в России не хватает 300 тыс. учителей, рассказал недавно член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев. Такое положение дел неудивительно: медианная зарплата российского учителя на одну ставку составляет всего около 20 тысяч рублей "чистыми".

О плачевном положении учителей недавно прямо рассказала президенту РФ член СПЧ, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода.

Теги: учитель


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