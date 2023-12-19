19 Декабря 2023
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Фото: avo.ru

Тюменская компания заявилась на международный конкурс по продлению жизни

Тюменская компания первой в России заявилась на международный конкурс по продлению жизни, сообщает Neft.

Приз составит $101 млн.

Конкурс по радикальному продлению жизни проводит американский благотворительный фонд XPRIZE Healthspan. Организаторы и спонсоры конкурса хотят радикально продлить срок жизни человека и предлагают множеству компаний поучаствовать в поиске решения проблемы. За месяц на конкурс подали заявки порядка 800 компаний. Подавать заявки на конкурс можно будет до ноября 2024 года.

Каждому из участников конкурса предстоит разработать меру, которая будет улучшать реакции по трем параметрам — мышечному тонусу, иммунной системе и памяти. Как говорят специалисты, в идеале метод должен приводить 65-летних участников к средним показателям 40-летних. Испытывать разработанные меры будут на 1000 добровольцев. Неназванная компания подписала соглашение с тюменским фондом "Наука за продление жизни". Как сообщают представители фонда, название компании озвучат 20 декабря на презентации в Точке кипения.

Отметим, что ранее сообщалось, что сообщество медиков и ученых "Волонтеры долголетия" из Тюмени готовят исследование о продолжительности жизни и ищут добровольцев для эксперимента по продлению жизни до 120 лет.

Теги: продление жизни, долголетие, конкурс


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