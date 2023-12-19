Россию не позвали на форум в Давос

Представителей России не позвали на экономический форум в Давос, который состоится 15-19 января 2024 г. Организаторы мероприятия приглашений россиянам как в прошлом, так и в этом году не направляли.

"Потеряла ли от этого что-то Россия? Не думаю", - сказал ТАСС посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

Всемирный экономический форум позиционирует себя международной организацией по сотрудничеству государственного и частного секторов. Форум привлекает ведущих политических, деловых, культурных и других лидеров общества для формирования глобальной, региональной и отраслевой повестки дня. Он основан в 1971 г. как некоммерческий фонд со штаб-квартирой в Женеве (Швейцария).