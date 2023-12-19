Норвегия разрешила самолету из России вернуться в Москву через свое небо

Самолет авиакомпании "Северный ветер", летевший из Москвы в Варадеро (Куба), вернулся в Шереметьево.

Причина возврата – ухудшение состояния здоровья двух пассажиров, пишет РИА Новости. Норвежский телеканал NRK сообщил, что самолет получил разрешение вернуться в Россию через воздушное пространство Норвегии из-за неотложной проблемы медицинского характера.

Напомним, в конце ноября борт этой же авиакомпании попал в схожую ситуацию на территории России: самолет, летевший из Новосибирска в Сочи, совершил вынужденную посадку в Челябинске. Одному из пассажиров стало плохо, ему потребовалась медицинская помощь. На рейс был зарегистрирован 201 пассажир, из них четверо несовершеннолетних.