Рейс из Новосибирска сел в Челябинске из-за пассажира, которому стало плохо

Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Новосибирска в Сочи, совершил вынужденную посадку в Челябинске. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, одному из пассажиров стало плохо, ему потребовалась медицинская помощь.

Самолет приземлился в 06:42 (04:42 мск). После приземления пассажир был доставлен в больницу.

В Сочи рейс должен вылететь в 19:00. На него зарегистрирован 201 пассажир, из них четверо несовершеннолетних. Их размещают в гостиницах Челябинска.

Ранее самолет авиакомпании "ЮТэйр", следующий по маршруту Сургут - Новосибирск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.