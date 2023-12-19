В России могут появиться конфеты и чипсы под брендом "Слово пацана"

В Роспатент поступило пять заявок на регистрацию товарного знака "Слово пацана", все они находятся на рассмотрении.

Четыре заявки направили частные предприниматели и компании малого бизнеса из разных регионов. Предполагается выпуск конфет, чипсов, пива, настольных игр и пр.

Всплеск заявок на регистрацию товарного знака "Слово пацана" происходит на фоне популярности российского одноименного сериала. Показ стартовал 9 ноября и получил широкий резонанс.

Напомним, председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в СК и Роскомнадзор с просьбой проверить сериал "Слово пацана", однако Роскомнадзор сообщил, что нарушений не выявил.