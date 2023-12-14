14 Декабря 2023
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Фото: kinopoisk.ru

"Это как Ельцин-центр". Глава Екатеринбурга вступился за "Слово пацана"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заступился за нашумевший сериал "Слово пацана". По его словам, сериал является видением его авторов и отражением определенного промежутка нашей истории. В этом, считает градоначальник, картина напоминает Ельцин-центр, который многие активисты уже долгое время хотят закрыть.

"Во-первых, там есть возрастные ограничения – от 18 лет. Во-вторых, это все-таки сериал, это мнение сценаристов и актеров, которые в этом сериале сыграли. Это уже, ну, скажем так, на их совести. Это касается, я так понимаю, отдельного города и его отдельной истории. Это как Ельцин-центр – к нему по-разному можно относиться. Призывы – давайте его закроем. А мы гордимся, что у нас есть такой объект. Самый современный музей в стране. Вот я ничего плохого в этом не вижу. Я всегда встаю на его защиту", – заявил Орлов во время встречи с активистами волонтерских организаций Екатеринбурга в "Космосе".

Продолжая это сравнение, градоначальник отметил, что в ЕЦ также есть экспозиция с пустыми полками магазинов СССР. Однако, по его мнению, это только показывает, насколько сильно сегодняшние реалии отличаются от того тяжелого времени. Это история, которую не стоит вычеркивать из умов людей.

Кадр из сериала "Слово пацана"(2023)|Фото: kinopoisk.ru

"Господи, как мы быстро это забыли! А ведь это было. Мы через это прошли, мы выстояли. Это наша история. Плохо ли было, хорошо ли было, но мы закалились. Мы получили совершенно новую страну, в которой сейчас живем и которой гордимся. Так же, наверное, это касается вот этого сериала", – отметил Орлов.

Мэр признался при этом, что еще не успел посмотреть сериал, но пообещал сделать это в ближайшее время.

Напомним, председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в СК и Роскомнадзор с просьбой проверить сериал "Слово пацана", однако Роскомнадзор сообщил, что нарушений не выявил.

Теги: Ельцин-центр, Екатеринбург, Орлов, Слово пацана, сериал


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