В кабинете Залужного в генштабе ВСУ нашли прослушивающее устройство

В кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного нашли прослушивающее устройство. Сам он отрицает причастность к прослушке сотрудников генштаба и расценивает это "как войну" в отношении него, передает РБК-Украина.

По словам Залужного, кабинет, в котором было обнаружено устройство, он планировал сегодня использовать для работы.

"Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку)", - сообщил главком. Он добавил, что в этом помещении он постоянно не работает: "У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли (прослушивающее устройство)".

СБУ возбудила уголовное дело о незаконном использовании технических средств получения информации (ч. 2 ст. 359 УК Украины, до 7 лет лишения свободы).