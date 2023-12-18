В кабинетах помощников Залужного нашли прослушки

В кабинете личного помощника главкома ВСУ Валерия Залужного нашли прослушивающее устройство, заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов.

Прослушивающее устройство нашли под рабочим столом в одном из кабинетов, которым пользуется Залужный. Уточняется, что речь идет о двух прослушках. Накануне СБУ заявила, что уже открыла уголовное дело по факту обнаружения прослушки в одном из потенциальных мест дислокации Залужного.

По данным Бутусова, все, кто имел доступ к кабинетам штаба, проходят проверку на полиграфе.

Бывший замминистра обороны Анна Маляр признает, что информация из генштаба ВСУ сливается.

"То, что у нас есть "сливы" секретной информации, скажем, из штабов – да. Военная тайна уже не раз становилась публичной", - написала она.

При этом Маляр отмечает, что работа на таких должностях - "это априори работа под постоянным наблюдением, потому что это вопрос государственной безопасности", как бы намекая на возможный внутренний след.

Украинские телеграм-каналы пишут, что Зеленский относится с большим подозрением к Залужному, подозревая его в президенстких амбициях, и рад уволить главкома, но последнего поддерживают США. Зеленский не хочет проводить выборы, пока ему не дадут гарантий неучастия в них Залужного.