18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова назначили куратором городского транспорта

Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов начнет курировать вопросы городского транспорта, что ранее делал Алексей Бубнов. О кадровых перестановках заявил мэр Алексей Орлов.

"Рустаму Ахмедовичу Галямову поручено курировать сферу транспорта. Это нормальная, хорошая практика. Применяется для повышения квалификации заместителей, эффективности работы", – отметил глава Екатеринбурга.

По его словам, Галямов начнет курировать транспортный комитет, работу метрополитена и наземного транспорта. В это же время Алексей Бубнов останется разбираться с вопросами дорог, экологии и благоустройства.

Орлов отметил, что перераспределение обязанностей не должно означать повышения или понижения в должности или ущемления чьих-то полномочий.

Теги: Бубнов, Галямов, Орлов, транспорт


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