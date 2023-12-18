Замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова назначили куратором городского транспорта

Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов начнет курировать вопросы городского транспорта, что ранее делал Алексей Бубнов. О кадровых перестановках заявил мэр Алексей Орлов.

"Рустаму Ахмедовичу Галямову поручено курировать сферу транспорта. Это нормальная, хорошая практика. Применяется для повышения квалификации заместителей, эффективности работы", – отметил глава Екатеринбурга.

По его словам, Галямов начнет курировать транспортный комитет, работу метрополитена и наземного транспорта. В это же время Алексей Бубнов останется разбираться с вопросами дорог, экологии и благоустройства.

Орлов отметил, что перераспределение обязанностей не должно означать повышения или понижения в должности или ущемления чьих-то полномочий.